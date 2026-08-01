La Fantaisie des Schumann Château de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot

Informations pratiques

Saint-Sylvestre-sur-Lot

La Fantaisie des Schumann

Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:45:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

La Fantaisie des Schumann

un spectacle théâtral et musical à bord d’une scène itinérante

interprété par Guilhem Fabre et Jérôme Pouly

Œuvre romantique par excellence, la Fantaisie op. 17 de Robert Schumann est le fruit d’un compositeur de 26 ans éperdu d’amour pour sa future épouse, Clara Wieck. En trois mouvements, la pièce suit la vie heurtée de ce couple légendaire du romantisme, entre passion, folie et mémoire.

Guilhem Fabre et Jérôme Pouly incarnent ces deux grandes figures dans un spectacle hybride, un dialogue de notes et de mots qui se heurtent pour faire jaillir les émotions amoureuses et torturées de Clara et Robert dans un texte original de Coline Oddon

une coproduction uNopia / avec Cœur et Panache .

Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@aveccoeuretpanache.fr

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English : La Fantaisie des Schumann

L’événement La Fantaisie des Schumann Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée du Lot et Garonne