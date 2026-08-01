La Fantaisie des Schumann Château de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot
samedi 22 août 2026 · Château de Ferrassou · Saint-Sylvestre-sur-Lot
Informations pratiques
Saint-Sylvestre-sur-Lot
La Fantaisie des Schumann
Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:45:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
La Fantaisie des Schumann
un spectacle théâtral et musical à bord d’une scène itinérante
interprété par Guilhem Fabre et Jérôme Pouly
Œuvre romantique par excellence, la Fantaisie op. 17 de Robert Schumann est le fruit d’un compositeur de 26 ans éperdu d’amour pour sa future épouse, Clara Wieck. En trois mouvements, la pièce suit la vie heurtée de ce couple légendaire du romantisme, entre passion, folie et mémoire.
Guilhem Fabre et Jérôme Pouly incarnent ces deux grandes figures dans un spectacle hybride, un dialogue de notes et de mots qui se heurtent pour faire jaillir les émotions amoureuses et torturées de Clara et Robert dans un texte original de Coline Oddon
une coproduction uNopia / avec Cœur et Panache .
Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@aveccoeuretpanache.fr
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English : La Fantaisie des Schumann
L’événement La Fantaisie des Schumann Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée du Lot et Garonne