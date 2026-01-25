La farfouille Bournan
La farfouille Bournan dimanche 28 juin 2026.
La farfouille
Bournan Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 06:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00
Date(s) :
2026-06-28
39 ème farfouille (environ 90 exposants). Animations pour petits et grands. Repas midi et soir.
Bournan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 99 51 bournanfetes@gmail.com
English :
39th farfouille (approx. 90 exhibitors). Entertainment for young and old. Lunch and dinner.
L’événement La farfouille Bournan a été mis à jour le 2026-01-25 par Loches Touraine Châteaux de la Loire