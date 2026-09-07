AGENDA · Vany
La faune dans les paysages de campagne, Vivre à Vany, Vany
dimanche 20 septembre 2026 · Vivre à Vany · Vany
Informations pratiques
La faune dans les paysages de campagne Dimanche 20 septembre, 09h00 Vivre à Vany Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition de peintres locaux à la Ferme de la Vignotte.
Vivre à Vany 8 Chemin de la Vignotte 57070 Vany Vany 57070 Moselle Grand Est Exposition à la Ferme de la Vignotte.
Exposition de peintres locaux à la Ferme de la Vignotte.
© Cécile Dieudonné