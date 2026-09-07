La faune dans les paysages de campagne, Vivre à Vany, Vany

Informations pratiques

La faune dans les paysages de campagne Dimanche 20 septembre, 09h00 Vivre à Vany Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de peintres locaux à la Ferme de la Vignotte.

Vivre à Vany 8 Chemin de la Vignotte 57070 Vany Vany 57070 Moselle Grand Est Exposition à la Ferme de la Vignotte.

Exposition de peintres locaux à la Ferme de la Vignotte.

© Cécile Dieudonné