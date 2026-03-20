La faune fossile du Mur des Douaniers

Bogny-sur-Meuse Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le Mur des Douaniers? C’est quoi? C’est où?Venez passer quelques heures en immersion au Musée des minéraux et fossiles de Bogny-sur-Meuse pour y découvrir notamment la faune fossile de ce site remarquable…mais aussi des Ardennes. Réservation obligatoire au 03 24 42 90 57

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Bogny-sur-Meuse 08120 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

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English :

The Customs Wall? What’s it all about? Come and spend a few hours immersed in the Bogny-sur-Meuse Museum of Minerals and Fossils, and discover the fossil fauna of this remarkable site… and of the Ardennes. Reservations required on 03 24 42 90 57

L’événement La faune fossile du Mur des Douaniers Bogny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme