La faune léodégarienne à la tombée de la nuit, Rue du Lavoir, 78610 Saint-Léger-en-Yvelines, France, Saint-Léger-en-Yvelines

Informations pratiques

La faune léodégarienne à la tombée de la nuit Samedi 22 août, 20h00 Rue du Lavoir, 78610 Saint-Léger-en-Yvelines, France Yvelines

Tarifs : Plein tarif 8€ ; Tarif enfant 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-22T20:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Plongez dans l’ambiance nocturne de la forêt de Rambouillet, au départ de la mare Gaultier, pour une balade immersive de 4 km. Alors que la faune diurne s’apprête à se reposer de sa journée, la forêt s’anime de nouveaux sons et de nouvelles présences.

Écoutons les chants mélodieux des oiseaux au crépuscule : le rouge-gorge, dont la voix mélancolique résonne entre les arbres ou la grive musicienne, dont les notes flûtées accompagnent la fin de l’été. Nous évoquerons les mœurs des chauves-souris qui, dès le coucher du soleil, partent chasser les moustiques et prennent la suite des oiseaux insectivores. Peut-être entendrons-nous un chevreuil aboyer, signalant qu’il a perçu notre présence. La stridulation des orthoptères animeront très probablement cette nuit de lune montante, pour rajouter de l’émerveillement à cette balade forestière.

Durée : 2h30

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-insectes-et-leurs-sciences-participatives-9653

Rue du Lavoir, 78610 Saint-Léger-en-Yvelines, France Rue du Lavoir, 78610 Saint-Léger-en-Yvelines, France Saint-Léger-en-Yvelines 78610 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-insectes-et-leurs-sciences-participatives-9653 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-insectes-et-leurs-sciences-participatives-9653 »}]

Balade nocturne