La Fée du Bois Dormant Toulenne
samedi 26 septembre 2026 · Toulenne
Informations pratiques
Toulenne
La Fée du Bois Dormant
Place de l’Horloge Toulenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Un château entouré de ronces. Un valeureux prince y pénètre. Sur son passage, les ronces laissent place à de sublimes fleurs. Dans la plus haute tour du château, une princesse endormie. Touché par sa grâce, le prince se penche sur elle. Quand soudain, au moment où il s’apprête à l’embrasser… Une fée l’interrompt ! Cela fait des millénaires qu’elle entend raconter l’histoire de la Belle au bois dormant. Mais aujourd’hui, c’est la fois de trop. Elle ne supporte plus ces images d’Épinal
poussiéreuses, inquestionnées. Elle qui était là sur le berceau de la petite princesse décide de rétablir la vérité sur la légende. Soulevant les problèmes liés au non-respect du consentement du conte originel, pas à pas, la fée convainc le prince d’écrire ensemble une nouvelle histoire de l’amour et proposer ainsi au conte une nouvelle fin, un nouveau chemin.
Tout public, à partir de 8 ans .
Place de l’Horloge Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 52 66 53
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English : La Fée du Bois Dormant
L’événement La Fée du Bois Dormant Toulenne a été mis à jour le 2026-08-31 par La Gironde du Sud
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