Forges-les-Eaux

LA FEMME QUI PARLAIT TOUTE SEULE…

Place des Pavillons -Théâtre Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Une comédie écrite et mise en scène par Michel MEDIEU,

interprétée par Manon GAGNIERE, Bastien LANNEL, Inès PINGLIER, Francine DELANNOY, Martine LECOURT, Mika CHANTRIER,

Célia HUGUET, Violette BIZIEAU, et Andrée GUEUDRE.

Samedi 6 juin à 15 h 00 et à 20 h 30 et dimanche 7 juin à 15 h 00

Solange habite seule avec sa petite fille. Mais personne n’a jamais vu cette petite fille…

La voisine s’inquiète de ce comportement, et prévient les services sociaux…

Plusieurs spécialistes (psychiatre, infirmière, gynécologue, ligue anti-alcoolique) sont convoqués pour tenter de résoudre le mystère de Solange.

Des rebondissements, des quiproquos, du rire, et de l’émotion…

Durée du spectacle 1 h 30

Entrée 10 € Tarifs réduits 8 € , 4 €

Pas de réservation. Billetterie sur place, ouverte 30 mn avant le spectacle .

Place des Pavillons -Théâtre Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10

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English : LA FEMME QUI PARLAIT TOUTE SEULE…

L’événement LA FEMME QUI PARLAIT TOUTE SEULE… Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux