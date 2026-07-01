AGENDA · Montaigu-Vendée
LA FERME DE LA COULEE VERTE Visite Montaigu-Vendée
mercredi 15 juillet 2026 · Montaigu-Vendée
Informations pratiques
Montaigu-Vendée
LA FERME DE LA COULEE VERTE Visite
La Gatelière Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
.
La Gatelière Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 6 80 91 61 68
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English :
L’événement LA FERME DE LA COULEE VERTE Visite Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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