La Ferme de Noé vous ouvre ses portes ! Saulces-Monclin samedi 11 juillet 2026.

Saulces-Monclin

La Ferme de Noé vous ouvre ses portes !

22 route de Sorcy Saulces-Monclin Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La ferme de Noé vous ouvre ses portes le samedi 11 juillet en compagnie de l’association ReNArd et de Cyril et Marie-Eve Programme 14h à 16h30 Balade autour de la ferme à la découverte des aménagements en faveur de la biodiversité et observer la faune locale. 16h30 à 18h Des producteurs locaux vous attendent pour vous présenter leurs produits artisanaux (vente sur place). Accès gratuit et sans réservation.

.

22 route de Sorcy Saulces-Monclin 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 33 54 23 contact@renard-asso.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

No%E9 Farm opens its doors to the public on Saturday, July 11, in partnership with the ReNArd association and Cyril and Marie-Eve. Schedule: 2:00 p.m. to 4:30 p.m. Walk around the farm to discover the biodiversity-friendly features and observe local wildlife. 4:30 PM 6:00 PM Local producers will be there to showcase their artisanal products (on-site sales). Free admission; no reservation required.

L’événement La Ferme de Noé vous ouvre ses portes ! Saulces-Monclin a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme