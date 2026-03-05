La Ferme des animaux

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir !

Désormais, tous sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent. De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place ?

Un narrateur, une narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui sonne comme une mise en garde une révolution menée par des gens ivres de pouvoir ne put pas aboutir qu’à un changement de maître. .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 31 32

English : La Ferme des animaux

It’s a big day at the farm the animals have taken over!

From now on, everyone is equal. But soon the first disagreements appear. From utopia to dictatorship, how do the processes of domination come about?

