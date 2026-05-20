La ferme des animaux Théâtre Beheria Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Bidart

La ferme des animaux Théâtre Beheria

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 16:00:00

fin : 2027-01-17

Date(s) :

2027-01-17

La ferme des animaux

Cie La Fleur du Boucan

(Toulouse)

Familial à partir de 8 ans

Durée 50 min

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir !

Désormais, tous sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent…. De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place ? Un narrateur, une narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui sonne comme une mise en garde une révolution menée par des gens ivres de pouvoir ne peut aboutir qu’à un changement de maître. La Compagnie La Fleur du Boucan revisite pour les enfants et les grands avec malice, ingéniosité et désinvolture le célèbre roman d’Orwell. .

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr

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English : La ferme des animaux Théâtre Beheria

L’événement La ferme des animaux Théâtre Beheria Bidart a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bidart