La Ferme en Fête GAEC COUTTERET Pont-de-Poitte

Informations pratiques

Pont-de-Poitte

La Ferme en Fête

GAEC COUTTERET 380 chemin de lepiney Pont-de-Poitte Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le GVA des Lacs organise La Ferme en Fête , qui se déroulera le dimanche 9 août prochain à partir de 10h. Cette journée se tiendra au GAEC de Coutteret, situé au 380 chemin de Lepiney à 39130 Pont de Poitte.

Le site accueillera les visiteurs pour une journée riche en découvertes et en divertissements. Le public pourra profiter sur place d’un service de restauration et d’une buvette.

De nombreuses activités sont prévues pour tous les âges il y aura un taureau mécanique, un château gonflable, des parcours de tracteurs à pédales, une piscine à foins ainsi que des randonnées pédestres.

En parallèle des jeux, plusieurs animations permettront de mieux comprendre l’univers agricole

Il sera possible de visiter la ferme pour découvrir ses animaux, ses bâtiments et son métier.

Une présentation de l’installation photovoltaïque expliquera comment la ferme produit son énergie de manière durable.

Enfin, une exposition mettra en lumière la transmission du savoir-faire et de la passion entre parents et enfants agriculteurs, offrant un regard sur les générations qui construisent l’avenir de l’agriculture. .

GAEC COUTTERET 380 chemin de lepiney Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 38 51 74 jmmherve@gmail.com

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English : La Ferme en Fête

L’événement La Ferme en Fête Pont-de-Poitte a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE