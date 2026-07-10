La fêt’ nat’ – à St-Jean de Boiseau Parc du Château du Pé Saint-Jean-de-Boiseau

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 18:30 –

Gratuit : oui En famille

La Costumerie Vagabonde vous ouvre les portes de son incroyable collection de plus de 300 costumes : chic, funky, décalés, extravagants ou complètement loufoques… À vous de trouver le personnage qui sommeille en vous ! Paillettes, froufrous, couleurs et fantaisie seront au rendez-vous. ???? Côté ambiance, DJ Boomance prendra les commandes des platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !???? Bar et restauration sur place???? Pique-nique bienvenu??????????????????? Grandes tablées conviviales à partager ???? Lundi 13 juillet 2026???? Parc du Château du Pé???? À partir de 18h30 Venez entre amis, en famille ou en solo pour une soirée festive, déjantée et pleine de surprises !

Parc du Château du Pé Saint-Jean-de-Boiseau 44640



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