Les Conviviales – Saint-Jean-de-Boiseau Parc du Château du Pé Saint-Jean-de-Boiseau

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-29 16:30 –

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous le samedi 29 août, dès 16h30, au parc du Château du Pé pour Les Conviviales. Un après-midi et une soirée placés sous le signe de la fête, de la culture et du partage.Au fil de l’après-midi, laissez-vous surprendre par des spectacles mêlant cirque, musique et acrobaties. Découvrez l’univers poétique des Quat’Fers en l’Air, assistez au concert sur vélo acrobatique de Michel Is Not Dead, participez à un atelier créatif collectif et profitez des jeux en plein air. La journée s’achèvera avec Gravir, un spectacle aérien poétique et spectaculaire.Retrouvez toutes les informations sur l’événement ???? https://www.saint-jean-de-boiseau.fr/agenda/les-conviviales/

Parc du Château du Pé Saint-Jean-de-Boiseau 44640



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