La Fête à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes Vendredi 28 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Pleins de stand pour s’amuser, un pot convivial et un spectacle concert-dansé !

Au programme :

15h-19h

Des Ateliers : carte sensible, grands jeux en bois, jeux sportifs, atelier scientifique et technique, confection de badge

Un pot convivial (sucré et salé)

Un spectacle concert-dansé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-28T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-28T19:00:00.000+02:00

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Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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