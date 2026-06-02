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La Fête à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes

La Fête à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes

La Fête à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes vendredi 28 août 2026.

Lieu : Square Fernand Jacq

Adresse : 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

La Fête à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes Vendredi 28 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Pleins de stand pour s’amuser, un pot convivial et un spectacle concert-dansé !

Au programme : 
15h-19h
Des Ateliers : carte sensible, grands jeux en bois, jeux sportifs, atelier scientifique et technique, confection de badge
Un pot convivial (sucré et salé)
Un spectacle concert-dansé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-28T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-28T19:00:00.000+02:00

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Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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