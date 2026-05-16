La Fête au Port des Pêcheurs Port des pêcheurs Biarritz
La Fête au Port des Pêcheurs Port des pêcheurs Biarritz samedi 25 juillet 2026.
Biarritz
La Fête au Port des Pêcheurs
Port des pêcheurs Boulevard du Maréchal Leclerc Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Un événement festif et populaire destiné à tous ceux qui aiment sortir, danser, s’amuser…
Les bodegas seront animées par les associations nautiques de Biarritz. .
Port des pêcheurs Boulevard du Maréchal Leclerc Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : La Fête au Port des Pêcheurs
L’événement La Fête au Port des Pêcheurs Biarritz a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Biarritz
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