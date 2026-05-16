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La Fête au Port des Pêcheurs Port des pêcheurs Biarritz

La Fête au Port des Pêcheurs Port des pêcheurs Biarritz

La Fête au Port des Pêcheurs Port des pêcheurs Biarritz samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Port des pêcheurs

Adresse : Boulevard du Maréchal Leclerc

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Biarritz

La Fête au Port des Pêcheurs

Port des pêcheurs Boulevard du Maréchal Leclerc Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Un événement festif et populaire destiné à tous ceux qui aiment sortir, danser, s’amuser…
Les bodegas seront animées par les associations nautiques de Biarritz.   .

Port des pêcheurs Boulevard du Maréchal Leclerc Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : La Fête au Port des Pêcheurs

L’événement La Fête au Port des Pêcheurs Biarritz a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Biarritz

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