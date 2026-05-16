La Fête au Port des Pêcheurs Port des pêcheurs Biarritz samedi 25 juillet 2026.

Biarritz

La Fête au Port des Pêcheurs

Port des pêcheurs Boulevard du Maréchal Leclerc Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Un événement festif et populaire destiné à tous ceux qui aiment sortir, danser, s’amuser…

Les bodegas seront animées par les associations nautiques de Biarritz. .

Port des pêcheurs Boulevard du Maréchal Leclerc Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : La Fête au Port des Pêcheurs

L’événement La Fête au Port des Pêcheurs Biarritz a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Biarritz