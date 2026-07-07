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AGENDA · Biarritz

Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Eglise Saint Joseph Biarritz

mardi 21 juillet 2026 · Eglise Saint Joseph · Biarritz

Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Eglise Saint Joseph Biarritz

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Eglise Saint Joseph
Adresse
9 Avenue Victor Hugo
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque

Eglise Saint Joseph 9 Avenue Victor Hugo Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs.
Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes. A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.   .

Eglise Saint Joseph 9 Avenue Victor Hugo Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque

L’événement Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Biarritz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Biarritz

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