Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Eglise Saint Joseph Biarritz
mardi 21 juillet 2026 · Eglise Saint Joseph · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque
Eglise Saint Joseph 9 Avenue Victor Hugo Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs.
Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes. A l’origine, exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier. .
Eglise Saint Joseph 9 Avenue Victor Hugo Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque
L’événement Oldarra Choeur d’hommes du Pays Basque Biarritz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Biarritz
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