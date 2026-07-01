Concert exceptionnel des virtuoses de Cologne Eglise St Joseph Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Concert exceptionnel des virtuoses de Cologne

Eglise St Joseph Avenue Victor Hugo Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps. Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan , dont le souffle poétique transforme chaque mélodie en émotion pure.

Durée 2H .

Eglise St Joseph Avenue Victor Hugo Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Concert exceptionnel des virtuoses de Cologne

L’événement Concert exceptionnel des virtuoses de Cologne Biarritz a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Biarritz