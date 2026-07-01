Concert exceptionnel des virtuoses de Cologne Eglise St Joseph Biarritz
lundi 27 juillet 2026 · Eglise St Joseph · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Concert exceptionnel des virtuoses de Cologne
Eglise St Joseph Avenue Victor Hugo Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps. Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan , dont le souffle poétique transforme chaque mélodie en émotion pure.
Durée 2H .
Eglise St Joseph Avenue Victor Hugo Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
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English : Concert exceptionnel des virtuoses de Cologne
L’événement Concert exceptionnel des virtuoses de Cologne Biarritz a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Biarritz
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