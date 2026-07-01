Pelote basque Open de Biarritz Complexe de FAL Biarritz
lundi 20 juillet 2026 · Complexe de FAL · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Pelote basque Open de Biarritz
Complexe de FAL Allée Gabrielle Dorziat Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 16:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-20
La fédération française de pelote basque organise son 3eme l’Open de Biarritz dans la spécialité paleta gomme creuse.
L’événement aura lieu du 20 au 23 juillet dans le complexe de FAL avec les meilleurs joueurs espagnols, basques et français de la spécialité. Les parties commenceront à 16h chaque jour.
La compétition est un tournoi à élimination directe dont les finales se disputent le jeudi.
Des stands de bijoux, de textile de sport ainsi que de snacking seront présents sur place. .
Complexe de FAL Allée Gabrielle Dorziat Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Pelote basque Open de Biarritz
L’événement Pelote basque Open de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Biarritz
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