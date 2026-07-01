Le Science Tour Littoral Plage de la Milady Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Le Science Tour Littoral

Plage de la Milady Avenue d’Ilbarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20

Le Science Tour Littoral revient à la Plage de la Milady

L’occasion pour les enfants de participer à des expériences, des découvertes, des défis et plein d’animations qui permettent d’explorer les richesses du littoral en s’amusant !

L’objectif est de former les citoyens, dès le plus jeune âge, à la démarche scientifique, à l’investigation, afin de prendre conscience que les milieux aquatiques représentent un patrimoine collectif à préserver. .

Plage de la Milady Avenue d’Ilbarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Science Tour Littoral

L’événement Le Science Tour Littoral Biarritz a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Biarritz