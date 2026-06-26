Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer Plage du Port Vieux Biarritz lundi 20 juillet 2026.

Biarritz

Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer

Plage du Port Vieux Parvis Plage Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 11:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Le Centre de la Mer de Biarritz organise une sortie grand public gratuite sur réservation par mail ouverte à tous à partir de 7 ans.

Venez à la rencontre des cétacés et oiseaux de littoral histoire et observations

Déambulation guidée entre patrimoine naturel et culturel, le long du littoral de Biarritz. .

Plage du Port Vieux Parvis Plage Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pedagogie@centredelamer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer

L’événement Sortie patrimoine naturel et culturel avec le Centre de la Mer Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz