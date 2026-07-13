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AGENDA · Teyssières

La Fête au Village Teyssières

samedi 1 août 2026 · Teyssières

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
100 route du Vieux Village
Ville
26220 Teyssières
Département
Drôme
Tarif

Teyssières

La Fête au Village

100 route du Vieux Village Teyssières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

16h30 Concours d’Epouvantails Jeux pour enfants
18h30 Spectacle aérien participation libre
19h30 Soupe au Pistou & Godiveaux
20h30 Course de lenteur
21h Animation musicale Buvette
  .

100 route du Vieux Village Teyssières 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 82 71 14  frederic.bouchet84@free.fr

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English :

4:30 p.m. Scarecrow Contest Children’s Games
6:30 p.m. Performance—free admission
7:30 p.m. Pistou Soup & Godiveaux
8:30 PM Slow Race
9:00 PM Live Music Refreshments

L’événement La Fête au Village Teyssières a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux