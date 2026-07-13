Informations pratiques

Teyssières

La Fête au Village

100 route du Vieux Village Teyssières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:30:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

16h30 Concours d’Epouvantails Jeux pour enfants

18h30 Spectacle aérien participation libre

19h30 Soupe au Pistou & Godiveaux

20h30 Course de lenteur

21h Animation musicale Buvette

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100 route du Vieux Village Teyssières 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 82 71 14 frederic.bouchet84@free.fr

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English :

4:30 p.m. Scarecrow Contest Children’s Games

6:30 p.m. Performance—free admission

7:30 p.m. Pistou Soup & Godiveaux

8:30 PM Slow Race

9:00 PM Live Music Refreshments

L’événement La Fête au Village Teyssières a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux