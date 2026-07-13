La Fête au Village Teyssières
samedi 1 août 2026 · Teyssières
Informations pratiques
Teyssières
La Fête au Village
100 route du Vieux Village Teyssières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:30:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
16h30 Concours d’Epouvantails Jeux pour enfants
18h30 Spectacle aérien participation libre
19h30 Soupe au Pistou & Godiveaux
20h30 Course de lenteur
21h Animation musicale Buvette
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100 route du Vieux Village Teyssières 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 78 82 71 14 frederic.bouchet84@free.fr
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English :
4:30 p.m. Scarecrow Contest Children’s Games
6:30 p.m. Performance—free admission
7:30 p.m. Pistou Soup & Godiveaux
8:30 PM Slow Race
9:00 PM Live Music Refreshments
L’événement La Fête au Village Teyssières a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux