La fête de la commune (de Paris!) à Gâcogne centre bourg Gâcogne
La fête de la commune (de Paris!) à Gâcogne centre bourg Gâcogne samedi 16 mai 2026.
Gâcogne
La fête de la commune (de Paris!) à Gâcogne
centre bourg Centre bourg Gâcogne Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
On rembobine le temps. On vit une expérience cinématographique unique collectivement. On rencontre des gens, initiés ou pas, avec qui parler de ce printemps populaire dont nous avons hérité. Et puis on partage des repas, des chants, de la poésie et on danse !
Samedi de 10h à 17h projection sous chapiteau du film La Commune (Paris 1871) de Peter Watkins puis Bal Trad et Banquet
Dimanche matin discussion avec les acteurs et actrices du film .
centre bourg Centre bourg Gâcogne 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté museeresistance.morvan@orange.fr
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English : La fête de la commune (de Paris!) à Gâcogne
L’événement La fête de la commune (de Paris!) à Gâcogne Gâcogne a été mis à jour le 2026-04-30 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)