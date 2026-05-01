La fête de la commune (de Paris!) à Gâcogne centre bourg Gâcogne

Gâcogne

La fête de la commune (de Paris!) à Gâcogne

centre bourg Centre bourg Gâcogne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

On rembobine le temps. On vit une expérience cinématographique unique collectivement. On rencontre des gens, initiés ou pas, avec qui parler de ce printemps populaire dont nous avons hérité. Et puis on partage des repas, des chants, de la poésie et on danse !

Samedi de 10h à 17h projection sous chapiteau du film La Commune (Paris 1871) de Peter Watkins puis Bal Trad et Banquet

Dimanche matin discussion avec les acteurs et actrices du film .

centre bourg Centre bourg Gâcogne 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté museeresistance.morvan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête de la commune (de Paris!) à Gâcogne

L’événement La fête de la commune (de Paris!) à Gâcogne Gâcogne a été mis à jour le 2026-04-30 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)