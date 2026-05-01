La Fête de la Kabane Grange du Chateau d’Idron Idron
La Fête de la Kabane Grange du Chateau d’Idron Idron samedi 30 mai 2026.
Idron
La Fête de la Kabane
Grange du Chateau d’Idron Avenue Pierre de Belsunce Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association La Kabane Idron organise un bel événement autour du troc, de la récup’ et de la convivialité.
– un troc de plantes
– des jeux et activités enfants (sous la responsabilité des parents)
– une buvette pour le goûter et la soirée
– un concert gratuit
– de quoi grignoter sur place
Pour le troc de plantes, les places sont limitées donc merci de vous inscrire gratuitement sur Hello asso
https://www.helloasso.com/associations/la-kabane-d-idron .
Grange du Chateau d’Idron Avenue Pierre de Belsunce Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 13 96 35 lakabaneidron@gmail.com
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English : La Fête de la Kabane
L’événement La Fête de la Kabane Idron a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau
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