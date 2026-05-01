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La Fête de la Kabane Grange du Chateau d’Idron Idron

La Fête de la Kabane Grange du Chateau d’Idron Idron

La Fête de la Kabane Grange du Chateau d’Idron Idron samedi 30 mai 2026.

Lieu : Grange du Chateau d'Idron

Adresse : Avenue Pierre de Belsunce

Ville : 64320 Idron

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Idron

La Fête de la Kabane

Grange du Chateau d’Idron Avenue Pierre de Belsunce Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’association La Kabane Idron organise un bel événement autour du troc, de la récup’ et de la convivialité.
– un troc de plantes
– des jeux et activités enfants (sous la responsabilité des parents)
– une buvette pour le goûter et la soirée
– un concert gratuit
– de quoi grignoter sur place

Pour le troc de plantes, les places sont limitées donc merci de vous inscrire gratuitement sur Hello asso
https://www.helloasso.com/associations/la-kabane-d-idron   .

Grange du Chateau d’Idron Avenue Pierre de Belsunce Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 13 96 35  lakabaneidron@gmail.com

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English : La Fête de la Kabane

L’événement La Fête de la Kabane Idron a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau

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