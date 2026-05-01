La Fête de la Kabane Grange du Chateau d’Idron Idron

Idron

La Fête de la Kabane

Grange du Chateau d’Idron Avenue Pierre de Belsunce Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association La Kabane Idron organise un bel événement autour du troc, de la récup’ et de la convivialité.

– un troc de plantes

– des jeux et activités enfants (sous la responsabilité des parents)

– une buvette pour le goûter et la soirée

– un concert gratuit

– de quoi grignoter sur place

Pour le troc de plantes, les places sont limitées donc merci de vous inscrire gratuitement sur Hello asso

https://www.helloasso.com/associations/la-kabane-d-idron .

Grange du Chateau d’Idron Avenue Pierre de Belsunce Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 13 96 35 lakabaneidron@gmail.com

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English : La Fête de la Kabane

L’événement La Fête de la Kabane Idron a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau