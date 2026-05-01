Tous au golf initiations au golf gratuites lieudit le camp Idron
Tous au golf initiations au golf gratuites lieudit le camp Idron vendredi 29 mai 2026.
Idron
Tous au golf initiations au golf gratuites
lieudit le camp 1A rue du parc Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir le golf et partager un moment convivial en famille ou entre amis avec nos initiations gratuites sur inscription.
Pour une initiation de 1H30, sur le practice et au putting green. .
lieudit le camp 1A rue du parc Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 70 94 contact@golf-compact-idron.fr
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English : Tous au golf initiations au golf gratuites
L’événement Tous au golf initiations au golf gratuites Idron a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pau
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