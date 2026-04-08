LA FETE DE LA LOUE MAIRIE Sabonnères

Sabonnères

LA FETE DE LA LOUE

MAIRIE 16 Place de L’Eglise Sabonnères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Loue, doit son nom à une tradition, qui voulait que les ouvriers agricoles rencontrent les propriétaires terriens pour se louer des bras pour la saison. Marché bio et local, repas festif.

Il s’agit d’une foire qui est reprise au travers de vieux métiers et de vielles machines d’aujourd’hui. .

MAIRIE 16 Place de L’Eglise Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 10 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Loue owes its name to a tradition in which farm workers met landowners to rent each other arms for the season. Organic and local market, festive meal.

L’événement LA FETE DE LA LOUE Sabonnères a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE