VIDE GRENIER MAIRIE Sabonnères

Sabonnères

VIDE GRENIER

MAIRIE 16 Place de L’Eglise Sabonnères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Venez nombreux chiner au vide grenier de Sabonnères. Restauration et buvette!

De nombreux exposants vous attendent! .

MAIRIE 16 Place de L’Eglise Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 10 08

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English :

Come and browse at the Sabonnères garage sale. Catering and refreshments!

L’événement VIDE GRENIER Sabonnères a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE