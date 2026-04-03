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VIDE GRENIER MAIRIE Sabonnères

VIDE GRENIER MAIRIE Sabonnères

VIDE GRENIER MAIRIE Sabonnères dimanche 31 mai 2026.

Lieu : MAIRIE

Adresse : 16 Place de L'Eglise

Ville : 31370 Sabonnères

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-05-31T08:00:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Sabonnères

VIDE GRENIER

MAIRIE 16 Place de L’Eglise Sabonnères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Venez nombreux chiner au vide grenier de Sabonnères. Restauration et buvette!
De nombreux exposants vous attendent!   .

MAIRIE 16 Place de L’Eglise Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 10 08 

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English :

Come and browse at the Sabonnères garage sale. Catering and refreshments!

L’événement VIDE GRENIER Sabonnères a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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