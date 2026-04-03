VIDE GRENIER MAIRIE Sabonnères
VIDE GRENIER MAIRIE Sabonnères dimanche 31 mai 2026.
Sabonnères
VIDE GRENIER
MAIRIE 16 Place de L’Eglise Sabonnères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez nombreux chiner au vide grenier de Sabonnères. Restauration et buvette!
De nombreux exposants vous attendent! .
MAIRIE 16 Place de L’Eglise Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 10 08
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English :
Come and browse at the Sabonnères garage sale. Catering and refreshments!
L’événement VIDE GRENIER Sabonnères a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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