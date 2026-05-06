La Fête de la Moisson (Les Tractoriales 3ème édition) Pinel-Hauterive
La Fête de la Moisson (Les Tractoriales 3ème édition) Pinel-Hauterive samedi 8 août 2026.
Pinel-Hauterive
La Fête de la Moisson (Les Tractoriales 3ème édition)
Lac de Caussade Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Exposition de matériel agricole, bateaux, engins militaires et voitures anciennes.
Exposition de matériel agricole, bateaux, engins militaires et voitures anciennes. .
Lac de Caussade Pinel-Hauterive 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 17 49 15 gilles.martinet5@wanadoo.fr
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English : La Fête de la Moisson (Les Tractoriales 3ème édition)
Tractors past and present, and their contribution to today’s landscape!
Equipment demonstrations and parade, pulling competition, tug-of-war, tombola, donkey-drawn carriage demonstration, vintage cars, fishing competition on the lake…
Refreshments and catering.
L’événement La Fête de la Moisson (Les Tractoriales 3ème édition) Pinel-Hauterive a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée du Lot et Garonne