Pinel-Hauterive

La Fête de la Moisson (Les Tractoriales 3ème édition)

Lac de Caussade Pinel-Hauterive Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Exposition de matériel agricole, bateaux, engins militaires et voitures anciennes.

Exposition de matériel agricole, bateaux, engins militaires et voitures anciennes. .

Lac de Caussade Pinel-Hauterive 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 17 49 15 gilles.martinet5@wanadoo.fr

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English : La Fête de la Moisson (Les Tractoriales 3ème édition)

Tractors past and present, and their contribution to today’s landscape!

Equipment demonstrations and parade, pulling competition, tug-of-war, tombola, donkey-drawn carriage demonstration, vintage cars, fishing competition on the lake…

Refreshments and catering.

L’événement La Fête de la Moisson (Les Tractoriales 3ème édition) Pinel-Hauterive a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Vallée du Lot et Garonne