La fête de la musique au Château Château de Peyraud Peyraud
La fête de la musique au Château Château de Peyraud Peyraud dimanche 21 juin 2026.
Peyraud
La fête de la musique au Château
Château de Peyraud 277 Allée du château de Peyraud Peyraud Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la Fête de la Musique au Château de Peyraud avec deux parties musicales Laurane Jolly en trio et Stéréo Folks. Buvette et snacking sur place. Ouvert à tous.
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Château de Peyraud 277 Allée du château de Peyraud Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 34 01 10 commune.peyraud@wanadoo.fr
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English :
Celebrate the Fête de la Musique at Château de Peyraud with two musical acts: Laurane Jolly trio and Stéréo Folks. Refreshments and snacks on site. Open to all.
L’événement La fête de la musique au Château Peyraud a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche