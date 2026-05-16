La fête de la musique au Château Château de Peyraud Peyraud

Peyraud

La fête de la musique au Château

Château de Peyraud 277 Allée du château de Peyraud Peyraud Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la Fête de la Musique au Château de Peyraud avec deux parties musicales Laurane Jolly en trio et Stéréo Folks. Buvette et snacking sur place. Ouvert à tous.

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Château de Peyraud 277 Allée du château de Peyraud Peyraud 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 34 01 10 commune.peyraud@wanadoo.fr

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English :

Celebrate the Fête de la Musique at Château de Peyraud with two musical acts: Laurane Jolly trio and Stéréo Folks. Refreshments and snacks on site. Open to all.

L’événement La fête de la musique au Château Peyraud a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche