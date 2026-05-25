La fête de la musique au Pellerin Place du Commandant l’Herminier (Le Pellerin) Saint-Jean-de-Boiseau

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

Samedi 20 juin, de 18h à minuit, la Ville du Pellerin donne rendez-vous aux habitants pour célébrer ensemble la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale, festive et estivale.À l’approche de l’été, cet événement incontournable investira la place du Commandant-L’Herminier, récemment réaménagée en espace piéton et pensée comme un véritable lieu de vie ouvert sur la Loire. Pour l’occasion, la place se transformera en scène musicale à ciel ouvert avec deux espaces de concert et une programmation variée pour faire vibrer le centre-bourg tout au long de la soirée. Les talents locaux à l’honneur :La soirée débutera avec les groupes adolescents et adultes de l’école de musique de l’Amicale Laïque du Pellerin, qui monteront sur scène pour partager leur passion et présenter leur travail au public.Un beau moment de mise en lumière pour ces musiciens amateurs qui participent activement à la vie culturelle de la commune. Une soirée pour chanter… et danser ! :La fête se poursuivra avec Cap’tain Groove, un groupe énergique composé de six musiciens qui promet de transformer la place en véritable piste de danse.Au programme : un concert festif revisitant les grands classiques de la soul, du funk et de la pop, dans une ambiance survoltée qui séduira toutes les générations.Le public pourra également découvrir Myalmé en format duo. Initialement sextet nantais, le groupe développe un univers musical singulier mêlant voix pop et soul, influences funk, jazz, disco et afrobeat, porté par des grooves puissants et des arrangements soignés. Une proposition musicale élégante et festive qui viendra enrichir cette belle soirée estivale. Convivialité et gourmandises :Parce qu’une fête réussie se partage aussi autour de bonnes saveurs, bar, food trucks et commerçants de la place seront présents pour permettre à chacun de se restaurer et de se rafraîchir tout au long de la soirée.L’occasion idéale de profiter des concerts, de l’ambiance musicale et d’un moment convivial en famille ou entre amis.

Place du Commandant l’Herminier (Le Pellerin) Saint-Jean-de-Boiseau 44640



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