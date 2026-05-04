Opéra Robinson Crusoé de Jacques Offenbach Les pierres blanches Saint-Jean-de-Boiseau

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 20:00 – 22:30

Gratuit : oui Opéra en françaisDurée 2h35 – entrée gratuiteInfos et résa : accueil@saintjeandeboiseau.fr En famille

OPÉRA SUR ÉCRAN Une 1ère aux Pierres Blanches : découvrez sur grand écran, l’opéra Robinson Crusoé de Jacques Offenbach.Pour Opéra sur écrans, Angers Nantes Opéra affirme son ambition de faire sortir de ses murs les plus célèbres ouvrages lyriques. L’opéra est retransmis en direct, sur grand écran.Dans cet opéra-comique, Jacques Offenbach ne perd rien de sa fantaisie. Son Robinson Crusoé nous invite à rire de tout. Le metteur en scène Laurent Pelly, met au goût du jour la légende de Robinson Crusoé, l’île déserte est remplacée par une mégalopole américaine.Le compositeur avait voulu se moquer, à l’époque, de l’exotisme et du goût immodéré des Britanniques pour le colonialisme. Ses questions trouvent leur écho à notre époque : où nous sentons-nous seuls sinon au milieu des autres ? Où et qui sont les pirates et les sauvages d’aujourd’hui ? Une vraie partie de plaisir, mais non sans bouffées de tendresse et de nostalgie !Opéra coproduit par Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes.

Les pierres blanches Saint-Jean-de-Boiseau 44640



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