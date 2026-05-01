La Fête de la Nature ! Balade autour de la biodiversité des haies bocagères Magny-Vernois
La Fête de la Nature ! Balade autour de la biodiversité des haies bocagères Magny-Vernois mercredi 20 mai 2026.
Magny-Vernois
La Fête de la Nature ! Balade autour de la biodiversité des haies bocagères
Magny-Vernois Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Découvrir ces éléments du paysage que l’on voit partout mais que l’on connaît si peu. Quels sont leurs rôles ? Quelle faune accueillent-elles ? Pourquoi les préserver ? Autant de questions qui seront abordées.
Sortie animée par Louise Piednoël, chargée de mission environnement à la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Saône.
Balade suivie d’un pot convivial.
RDV au bout du chemin du Grapset à Magny-Vernois (jonction avec la voie verte) .
Magny-Vernois 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Fête de la Nature ! Balade autour de la biodiversité des haies bocagères
L’événement La Fête de la Nature ! Balade autour de la biodiversité des haies bocagères Magny-Vernois a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE