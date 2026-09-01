La fête de la Trie Miannay

Informations pratiques

Miannay

La fête de la Trie

Rue du Manoir Miannay Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

[Événement]

Rejoignez-nous pour fêter la fin du projet d’Atlas de la Biodiversité Communale de la vallée de la Trie. Une occasion parfaite pour en apprendre encore plus sur la biodiversité qui vous entoure. Le matin, venez écouter la restitution et devenez acteurs en plein cœur des ateliers proposés l’après-midi. Au programme, nichoirs, jeux divers et même quiz de reconnaissance !

Programme

– 10h30 restitution des Atlas de la Biodiversité Communale

– 12h temps de convivialité

– à partir de 14h atelier création de nichoir / fresque de la biodiversité / quizz et animations flash / expositions / sorties nature

Réservation obligatoire

[Événement]

Rejoignez-nous pour fêter la fin du projet d’Atlas de la Biodiversité Communale de la vallée de la Trie. Une occasion parfaite pour en apprendre encore plus sur la biodiversité qui vous entoure. Le matin, venez écouter la restitution et devenez acteurs en plein cœur des ateliers proposés l’après-midi. Au programme, nichoirs, jeux divers et même quiz de reconnaissance !

Programme

– 10h30 restitution des Atlas de la Biodiversité Communale

– 12h temps de convivialité

– à partir de 14h atelier création de nichoir / fresque de la biodiversité / quizz et animations flash / expositions / sorties nature

Réservation obligatoire .

Rue du Manoir Miannay 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[%Event%]

Join us to celebrate the completion of the Trie Valley Municipal Biodiversity Atlas project. It’s the perfect opportunity to learn even more about the biodiversity around you. In the morning, come hear the presentation and get involved in the workshops offered in the afternoon. On the agenda: birdhouses, various games, and even an identification quiz!

Schedule:

– 10:30 a.m.: Presentation of the Municipal Biodiversity Atlases

– 12:00 p.m.: Social gathering

– Starting at 2:00 PM: birdhouse-building workshop / biodiversity mural / quizzes and flash activities / exhibits / nature outings

Reservations required

L’événement La fête de la Trie Miannay a été mis à jour le 2026-03-13 par Baie de Somme 3 Vallées