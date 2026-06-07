La fête de l’eau à la piscine Jean Taris Piscine Jean Taris PARIS

La piscine Jean Taris, en partenariat avec l’OMS 5 et la Mairie du 5e, vous invite à participer à l’édition 2026 de la » Fête de l’Eau « .

La piscine vous ouvre ses portes pour une après midi exceptionnelle placée sous le signe de la détente et de la convivialité !

Le samedi 20 juin 2026, de 14h00 à 18h00, petits et grands sont invités à profiter d’un programme festif, avec des structures gonflables et des animations ludiques pour s’amuser en famille.

Dans une ambiance estivale, cette journée promet des moments de plaisir et de partage autour de l’eau.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour célébrer l’été et découvrir la piscine autrement !

Nous vous attendons nombreux.

Participez à la fête de l’eau organisée à la piscine Jean Taris.

Le samedi 20 juin 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

ticket d’entrée de piscine obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Piscine Jean Taris 16, rue Thouin 75005 PARIS

+33155428190 djs-circ5-13@paris.fr



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