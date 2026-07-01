La Fête de l’été Saint-Aubin-la-Plaine
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Aubin-la-Plaine
Informations pratiques
Saint-Aubin-la-Plaine
La Fête de l’été
Saint-Aubin-la-Plaine Vendée
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Fête de l’été Organisé par le Comité des Fêtes. Repas Moules Frites. Concert Draon’s. Feu d’artifice. DJ Yohan.
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Saint-Aubin-la-Plaine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 28 46 45 27 comitedesfetes.staubinlaplaine@gmail.com
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English :
Summer Festival Organized by the Festival Committee. Mussels and fries dinner. Draon’s concert. Fireworks. DJ Yohan.
L’événement La Fête de l’été Saint-Aubin-la-Plaine a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud