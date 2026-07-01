Informations pratiques

Saint-Aubin-la-Plaine

La Fête de l’été

Saint-Aubin-la-Plaine Vendée

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Fête de l’été Organisé par le Comité des Fêtes. Repas Moules Frites. Concert Draon’s. Feu d’artifice. DJ Yohan.

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Saint-Aubin-la-Plaine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 28 46 45 27 comitedesfetes.staubinlaplaine@gmail.com

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English :

Summer Festival Organized by the Festival Committee. Mussels and fries dinner. Draon’s concert. Fireworks. DJ Yohan.

L’événement La Fête de l’été Saint-Aubin-la-Plaine a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud