La Fête de l’Été Salle de La Cité Rennes
La Fête de l’Été Salle de La Cité Rennes vendredi 26 juin 2026.
La Fête de l’Été Salle de La Cité Rennes Vendredi 26 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine
à partir de 6€
Soirée Funk, Jazz Caribéen et House
– Kwamé Ba (Jazz Caribéen)
– Chlorine Free (Jazz Funk)
– Dat Vibe (House)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-26T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00
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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
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