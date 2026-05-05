La Fête de l’Été Salle de La Cité Rennes Vendredi 26 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

à partir de 6€

Soirée Funk, Jazz Caribéen et House

– Kwamé Ba (Jazz Caribéen)

– Chlorine Free (Jazz Funk)

– Dat Vibe (House)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T23:59:00.000+02:00

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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



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