La Fête de l’Europe 2026 à Nantes, Europa Nantes, Nantes

La Fête de l’Europe 2026 à Nantes 4 – 30 mai Europa Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T18:30:00+02:00 – 2026-05-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Comme chaque année, la Fête de l’Europe est célébrée partout en France au mois de mai. Du 4 au 31 mai, près de 60 événements auront lieu à Nantes et dans plusieurs communes de Loire-Atlantique.

À ne pas manquer :

VAM ! 2 : Voyage à Milan : une soirée italienne imaginée par les volontaires de la Maison de l’Europe, le vendredi 22 mai à partir de 18h30.

Du théâtre en langues étrangères

Des conféreces et table-ronde

Une exposition photo sur Chypre du 30 avril au 30 mai

Bard Box, en concert le 28 mai à 19h30, gratuit

Un focus chypriote, à l’occasion de la présidence du Conseil de l’UE, qui mettra en lumière la richesse du patrimoine de cette île ainsi que ses spécificités, notamment géopolitiques…et une journée citoyenne sur le thème de la désinformation et de ses effets dans le débat public, le samedi 23 mai.

Programmation complète sur le site internet de la Maison de l’Europe à Nantes

Europa Nantes 90-92 boulevard de la Prairie au Duc Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisoneurope-nantes.eu/ »}]

Fête de l’Europe du 04 au 30 mai culture concert

Maison de l’Europe à Nantes