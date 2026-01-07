La fête de l’Humanité Base 217 du Plessis-Pâté Bretigny sur Orge

Programmation à venir

Organisé par le journal du même nom, ce rendez-vous associe musique et politique, avec des conférences et prises de parole tout le long du week-end.

Du vendredi 11 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Base 217 du Plessis-Pâté Le Plessis-Pâte 91000 Bretigny sur Orge

https://www.facebook.com/FetedelHumanite/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/FetedelHumanite/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Base 217 du Plessis-Pâté et trouvez le meilleur itinéraire

