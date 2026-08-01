Informations pratiques

Ver-sur-Mer

La Fête de Ver et de la mer Ver-Sur-Mer

Place Churchill Ver-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:15:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

La Fête de Ver et de la mer aura lieu le 16 août !

Départ du défilé des bateaux, rue Paul Poret à 10h15.

Animation place Churchill, à partir de 11h30. Le défilé arrivera sur la place, des stands seront présents dans la salle de la plage.

La Fête de Ver et de la mer aura lieu le 16 août !

Départ du défilé des bateaux, rue Paul Poret à 10h15.

Animation place Churchill, à partir de 11h30.

Le défilé arrivera sur la place, des stands seront présents dans la salle de la plage sauveteur en mer, groupe mammalogique normand avec exposition sur les mammifères marins, Stand de SNSM vente de produits du terroir.

Restauration sur place possible: saucisses, merguez, frites, tarte ou flan avec le stand de Foot, crêpes, gaufres et chichi avec le camion…

Départ des bateaux en mer vers 17h.

Concert à partir de 12h place Churchill avec le groupe Normanni’s Band. .

Place Churchill Ver-sur-Mer 14114 Calvados Normandie +33 2 31 22 20 33

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English : La Fête de Ver et de la mer Ver-Sur-Mer

The Ver and Sea Festival will take place on 16 August!

The boat parade sets off from Rue Paul Poret at 10.15 am.

Entertainment on Place Churchill from 11.30 am. The parade will arrive at the square, and there will be stalls in the beach hall.

L’événement La Fête de Ver et de la mer Ver-Sur-Mer Ver-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Gold Beach