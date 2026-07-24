Informations pratiques

Champigny en Rochereau

La fête des battages

Rue de l’Arceau Champigny en Rochereau Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide grenier

Accueil de 6h30 à 18h

Méchoui

– Dès 12h30

– Cochon ou mouton

Sur réservation avant le 21 août auprès de la mairie et du comité des fêtes

Exposition de véhicules anciens et parade de tracteurs de collection à 9h30

Marché de producteurs locaux .

Rue de l’Arceau Champigny en Rochereau 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 04 50 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La fête des battages

L’événement La fête des battages Champigny en Rochereau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou