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AGENDA · Champigny en Rochereau

La fête des battages Champigny en Rochereau

dimanche 30 août 2026 · Champigny en Rochereau

La fête des battages Champigny en Rochereau

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:30:00
Adresse
Rue de l'Arceau
Ville
86170 Champigny en Rochereau
Département
Vienne
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif

Champigny en Rochereau

La fête des battages

Rue de l’Arceau Champigny en Rochereau Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide grenier
Accueil de 6h30 à 18h

Méchoui
– Dès 12h30
– Cochon ou mouton

Sur réservation avant le 21 août auprès de la mairie et du comité des fêtes

Exposition de véhicules anciens et parade de tracteurs de collection à 9h30
Marché de producteurs locaux   .

Rue de l’Arceau Champigny en Rochereau 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 04 50 43 

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English : La fête des battages

L’événement La fête des battages Champigny en Rochereau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou