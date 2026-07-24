La fête des battages Champigny en Rochereau
dimanche 30 août 2026 · Champigny en Rochereau
Informations pratiques
Champigny en Rochereau
La fête des battages
Rue de l’Arceau Champigny en Rochereau Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide grenier
Accueil de 6h30 à 18h
Méchoui
– Dès 12h30
– Cochon ou mouton
Sur réservation avant le 21 août auprès de la mairie et du comité des fêtes
Exposition de véhicules anciens et parade de tracteurs de collection à 9h30
Marché de producteurs locaux .
Rue de l’Arceau Champigny en Rochereau 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 04 50 43
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English : La fête des battages
L’événement La fête des battages Champigny en Rochereau a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou