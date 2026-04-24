La Fête des bulles à Verzenay VENDANGOIRE MUMM Verzenay

Verzenay

La Fête des bulles à Verzenay

VENDANGOIRE MUMM Rue Duchatel Ohauss Verzenay Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-09 01:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

Venez assister à l’évènement la fête des bulles le rendez-vous annuel du Comité des fêtes !

Au programme

· Vendredi 8 Mai de 16h à 1h

En mode Dj 80 ‘s 90’s avec J Louis accompagné du saxophoniste Vincent à l’heure de l’apéro.

Retrouvez les sons des années 80 90 ( Disco Pop/ Rock Hit des années 80…..) version Club avec nos Brasseurs et notre Bar à Champagne uniquement des vignerons de Verzenay.

· Samedi 9 Mai de 14h à 1h

En Mode Live avec Karat Junker Vaillant La Dent Rose/ avec toujours notre Dj J Louis pour finir la soirée et mixer entre le changement de plateau.

Une dizaine de brasseurs principalement de la Région ainsi que la présence de nos amis Belges les Moines de Pousset et notre Bar à Champagne avec nos vignerons locaux .

Restauration sur place

Tarifs

10€ Pass Journée

15€ Passe week-end .

VENDANGOIRE MUMM Rue Duchatel Ohauss Verzenay 51360 Marne Grand Est

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English : La Fête des bulles à Verzenay

L’événement La Fête des bulles à Verzenay Verzenay a été mis à jour le 2026-04-24 par Reims Tourisme & Congrès