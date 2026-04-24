La Fête des bulles à Verzenay VENDANGOIRE MUMM Verzenay
La Fête des bulles à Verzenay VENDANGOIRE MUMM Verzenay vendredi 8 mai 2026.
Verzenay
La Fête des bulles à Verzenay
VENDANGOIRE MUMM Rue Duchatel Ohauss Verzenay Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-09 01:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Venez assister à l’évènement la fête des bulles le rendez-vous annuel du Comité des fêtes !
Au programme
· Vendredi 8 Mai de 16h à 1h
En mode Dj 80 ‘s 90’s avec J Louis accompagné du saxophoniste Vincent à l’heure de l’apéro.
Retrouvez les sons des années 80 90 ( Disco Pop/ Rock Hit des années 80…..) version Club avec nos Brasseurs et notre Bar à Champagne uniquement des vignerons de Verzenay.
· Samedi 9 Mai de 14h à 1h
En Mode Live avec Karat Junker Vaillant La Dent Rose/ avec toujours notre Dj J Louis pour finir la soirée et mixer entre le changement de plateau.
Une dizaine de brasseurs principalement de la Région ainsi que la présence de nos amis Belges les Moines de Pousset et notre Bar à Champagne avec nos vignerons locaux .
Restauration sur place
Tarifs
10€ Pass Journée
15€ Passe week-end .
VENDANGOIRE MUMM Rue Duchatel Ohauss Verzenay 51360 Marne Grand Est
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English : La Fête des bulles à Verzenay
L’événement La Fête des bulles à Verzenay Verzenay a été mis à jour le 2026-04-24 par Reims Tourisme & Congrès