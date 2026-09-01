AGENDA · Coutances
La Fête des Cinémas Normands Coutances
vendredi 25 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
La Fête des Cinémas Normands
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 13:00:00
fin : 2026-09-27 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Du 25 au 27 Septembre 2026, c’est le retour de la fête des cinémas normands !
L’occasion de profitez de toutes vos séances à seulement 5€. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : La Fête des Cinémas Normands
L’événement La Fête des Cinémas Normands Coutances a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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