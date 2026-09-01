Informations pratiques

Coutances

La Fête des Cinémas Normands

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 13:00:00

fin : 2026-09-27 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Du 25 au 27 Septembre 2026, c’est le retour de la fête des cinémas normands !

L’occasion de profitez de toutes vos séances à seulement 5€. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : La Fête des Cinémas Normands

L’événement La Fête des Cinémas Normands Coutances a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme