La Fête des Mots Familiers Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Erquy

La Fête des Mots Familiers

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Virapheuille à la rencontre des enfants !

Nous avons le plaisir d’être partenaires de la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor et de participer à la Fête des mots familiers, un festival itinérant pour la jeunesse pour faire vivre le livre et la lecture. Cette année, c’est l’illustrateur Virapheuille qui est à l’honneur et nous vous proposons deux façons de plonger dans son travail

Une exposition ses illustrations questionnent notre rapport au monde et laissent une grande place à la nature. Aquarelle, dessin, tablette graphique… l’artiste passe par de nombreuses techniques pour le plus grand plaisir de nos yeux.

Une rencontre l’artiste viendra à la rencontre du public il présentera son univers à travers l’exposition puis proposera un atelier dessin pour les enfants (à partir de 7 ans) Le matin, Viraphueille rencontrera les enfants de l’accueil de loisirs .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24

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English :

L’événement La Fête des Mots Familiers Erquy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor