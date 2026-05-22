La Fête des Mots Familiers Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
La Fête des Mots Familiers Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy mercredi 3 juin 2026.
Erquy
La Fête des Mots Familiers
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Virapheuille à la rencontre des enfants !
Nous avons le plaisir d’être partenaires de la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor et de participer à la Fête des mots familiers, un festival itinérant pour la jeunesse pour faire vivre le livre et la lecture. Cette année, c’est l’illustrateur Virapheuille qui est à l’honneur et nous vous proposons deux façons de plonger dans son travail
Une exposition ses illustrations questionnent notre rapport au monde et laissent une grande place à la nature. Aquarelle, dessin, tablette graphique… l’artiste passe par de nombreuses techniques pour le plus grand plaisir de nos yeux.
Une rencontre l’artiste viendra à la rencontre du public il présentera son univers à travers l’exposition puis proposera un atelier dessin pour les enfants (à partir de 7 ans) Le matin, Viraphueille rencontrera les enfants de l’accueil de loisirs .
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 14 24
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English :
L’événement La Fête des Mots Familiers Erquy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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