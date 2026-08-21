La Fête des récoltes Orschwiller
samedi 12 septembre 2026 · Orschwiller
Informations pratiques
Orschwiller
La Fête des récoltes
D159 Orschwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez vivre un week-end exceptionnel, placé sous le signe des traditions rurales et de de l’ambiance festive médiévale.
À l’occasion de la Fête des récoltes, les saveurs, les savoir-faire et l’atmosphère de gaité reprennent vie dans un cadre unique.
Laissez-vous emporter par une immersion joyeuse au cœur du Moyen Âge musiques entrainantes, danses allègres, taverne et jeux anciens rythment les festivités. .
D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an exceptional weekend filled with rural traditions and a festive medieval atmosphere.
L’événement La Fête des récoltes Orschwiller a été mis à jour le 2026-08-21 par Château du Haut-Koenigsbourg
À voir aussi à Orschwiller (Bas-Rhin)
- Journées européennes du patrimoine 2026 Orschwiller 19 septembre 2026