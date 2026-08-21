Informations pratiques

Orschwiller

La Fête des récoltes

D159 Orschwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez vivre un week-end exceptionnel, placé sous le signe des traditions rurales et de de l’ambiance festive médiévale.

À l’occasion de la Fête des récoltes, les saveurs, les savoir-faire et l’atmosphère de gaité reprennent vie dans un cadre unique.

Laissez-vous emporter par une immersion joyeuse au cœur du Moyen Âge musiques entrainantes, danses allègres, taverne et jeux anciens rythment les festivités. .

D159 Orschwiller 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 25 00 haut-koenigsbourg@alsace.eu

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English :

Come and enjoy an exceptional weekend filled with rural traditions and a festive medieval atmosphere.

L’événement La Fête des récoltes Orschwiller a été mis à jour le 2026-08-21 par Château du Haut-Koenigsbourg