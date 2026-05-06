La Fête des Reu’ Cour de l’école Reugney
La Fête des Reu’ Cour de l’école Reugney samedi 22 août 2026.
Reugney
La Fête des Reu’
Cour de l’école 1, chemin des écoliers Reugney Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 03:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Manifestation gratuite, 100% abritée, sous chapiteaux.
Toutes les animations de la journée sont gratuites (jeux & défis & concerts)
Après-midi jeux type kermesse et défis pour enfants, jeunes, ados et adultes.
+ stand maquillage, coiffure et tatouages pour être les plus beaux de la soirée !
16h Spectacle jeune public, Fritzeries , par la compagnie du Clair Obscur, pour vivre une aventure médiévale, musicale et interactive.
3 concerts gratuits de 18h à 3h
• 18h00 SK-PAD groupe de reprises
• 22h30 Nadamas, groupe de pop festif
• 00h BAL avec DJ Didich
18h Profitez d’un apéritif musical, avec un tarif préférentiel sur le punch 100% maison.
Dès 19h30 Repas sous chapiteaux Morbiflette géante maison en menu ou en barquette. Réservation souhaitée mais non obligatoire au 06.82.80.78.60
Menu à 15€ comprenant Entrée Morbiflette Dessert et Café/Thé (ou barquette morbiflette seule à 6€)
Produits locaux garantis !
Petite restauration toute la journée, soirée et nuit, crêpes, sandwichs, bonbons…
Buvette en continu de 15h à 3h
CB acceptée.
Espace prévention Casque enfants gratuit sous caution, bouchons d’oreilles et éthylotests gratuits.
Bivouac mis en place plantez votre tente à Reugney ! .
Cour de l’école 1, chemin des écoliers Reugney 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 80 78 60 comiteanimationreugney@gmail.com
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English : La Fête des Reu’
L’événement La Fête des Reu’ Reugney a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON