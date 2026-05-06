La Fête des Reu’ Cour de l’école Reugney

Reugney

La Fête des Reu’

Cour de l’école 1, chemin des écoliers Reugney Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 03:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Manifestation gratuite, 100% abritée, sous chapiteaux.

Toutes les animations de la journée sont gratuites (jeux & défis & concerts)

Après-midi jeux type kermesse et défis pour enfants, jeunes, ados et adultes.

+ stand maquillage, coiffure et tatouages pour être les plus beaux de la soirée !

16h Spectacle jeune public, Fritzeries , par la compagnie du Clair Obscur, pour vivre une aventure médiévale, musicale et interactive.

3 concerts gratuits de 18h à 3h

• 18h00 SK-PAD groupe de reprises

• 22h30 Nadamas, groupe de pop festif

• 00h BAL avec DJ Didich

18h Profitez d’un apéritif musical, avec un tarif préférentiel sur le punch 100% maison.

Dès 19h30 Repas sous chapiteaux Morbiflette géante maison en menu ou en barquette. Réservation souhaitée mais non obligatoire au 06.82.80.78.60

Menu à 15€ comprenant Entrée Morbiflette Dessert et Café/Thé (ou barquette morbiflette seule à 6€)

Produits locaux garantis !

Petite restauration toute la journée, soirée et nuit, crêpes, sandwichs, bonbons…

Buvette en continu de 15h à 3h

CB acceptée.

Espace prévention Casque enfants gratuit sous caution, bouchons d’oreilles et éthylotests gratuits.

Bivouac mis en place plantez votre tente à Reugney ! .

Cour de l’école 1, chemin des écoliers Reugney 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 80 78 60 comiteanimationreugney@gmail.com

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English : La Fête des Reu’

L’événement La Fête des Reu’ Reugney a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON