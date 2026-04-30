Pique-nique & Concours de pétanque null Rue des Tilleuls Reugney

Reugney

Pique-nique & Concours de pétanque

null Rue des Tilleuls Terrain de Pétanque sous les tilleuls Reugney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:30:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Une journée conviviale et sportive dimanche 14 juin à Reugney.

Un pique-nique, suivi d’un concours de pétanque. Il est possible de participer à l’un, à l’autre ou les deux.

Pique-nique Rendez-vous dès 11h30 sous les tilleuls. Apportez votre repas. Des barbecues, tables et bancs seront mis à disposition.

Concours de pétanque 13h inscription sur place (12€ la doublette), 14h Début des jeux. Nombreux lots à gagner !

Buvette et petite restauration toute la journée. .

null Rue des Tilleuls Terrain de Pétanque sous les tilleuls Reugney 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 80 78 60 comiteanimationreugney@gmail.com

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English : Pique-nique & Concours de pétanque

L’événement Pique-nique & Concours de pétanque Reugney a été mis à jour le 2026-04-30 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)