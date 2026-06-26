Les Roches-l’Évêque

La Fête des Roches aux Roches l’Evêque

Grande Rue Les Roches-l’Évêque Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Cette année, les Roches en fête et la mairie s’associent pour vous proposer une journée et une soirée d’animations pour tous les âges.

La Fête des Roches aux Roches l’Evêque. Au programme 14h-17h = jeux, stands de costumes et minis radeaux pour petits et grands. Bar à sirop, goûter partagé, apportez vos gâteaux ! Sur l’espace camping des Roches. 17h-18h = parade aquatique et terrestre, où vous pourrez découvrir la fameuse légende du serpent du Loir. Parade costumée en musique avec la Fanfare du Grand gué. Départ du ponton et arrivée à la salle des fêtes des Roches. 19h-22h = bal populaire avec Estelle Laroche, et repas partagé (barbecue en accès libre) Apportez vos meilleures tartes et grillades à la salle des fêtes. 22h-00h = DJ set années 80/2000 à la salle des fêtes .

Grande Rue Les Roches-l’Évêque 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire lesrochesenfetes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This year, Les Roches en Fête and the town hall are teaming up to offer a day and an evening of entertainment for all ages.

L’événement La Fête des Roches aux Roches l’Evêque Les Roches-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Vendome Territoires Vendomois