Auberchicourt

La Fête du Chaufour

Auberchicourt Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

La Fête du Chaufour revient les 12, 13 et 14 juin à Auberchicourt ! Défilé, concerts, brocante, animations pour enfants, village associatif, bref de quoi profiter tout le week-end !

Sortez les agendas, la Fête du Chaufour est de retour !

Et cette année, on ne fête pas seulement le retour d’un rendez-vous incontournable d’Auberchicourt, on célèbre aussi les 10 ans d’Aubert le Loup. Joyeux anniversaire Aubert !

Pendant 3 jours, préparez-vous à profiter d’une ambiance 100% festive Brocante pour dénicher quelques pépites, défilé et animations pour toute la famille, village associatif, concours de pêche, buvette et restauration pour se régaler sur place

Dès 13h30, retrouvez sur scène Chloé, Gwen, Comeback 80 Back To Wembley 1985

Bref c’est l’événement à ne pas louper à Auberchicourt les 12, 13 et 14 juin 2026. .

Auberchicourt 59165 Nord Hauts-de-France +33 3 27 92 43 30

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English :

The Fête du Chaufour returns to Auberchicourt on June 12, 13 and 14! Parade, concerts, flea market, children’s entertainment, village of associations in short, all weekend long!

L’événement La Fête du Chaufour Auberchicourt a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Coeur d’Ostrevent