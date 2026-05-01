La Baule-Escoublac

La fête du cinéma

52 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01

C’est l’occasion pour chacun de profiter de la place de cinéma au tarif unique de 5€, dans tous les cinémas, pour tous les films et à toutes les séances ! .

52 avenue du Général de Gaulle La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 15 41 cine.gulfstream@orange.fr

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L’événement La fête du cinéma La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44