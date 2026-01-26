La fête du court métrage à la Micro-Folie de Saulieu Place Monge Saulieu

La fête du court métrage à la Micro-Folie de Saulieu

Gratuit

La fête du court métrage à la Micro-Folie de Saulieu !

Mercredi 25 Mars, diffusion de courts métrages

> à 11h sélection Mon jardin merveilleux Tranche d’âge 3-5 ans (durée 26min)

> à 14h30 sélection Bien dans ma tête Tranche d’âge 7-10 ans (durée 36min)

Evènement gratuit sur réservation (03.80.64.18.34 ou mediathequesallier.saulieu@gmail.com)

Micro-Folie de Saulieu, Espace Culturel Sallier, 2 place Monge 21210 SAULIEU .

