La fête du court métrage à la Micro-Folie de Saulieu Place Monge Saulieu
La fête du court métrage à la Micro-Folie de Saulieu Place Monge Saulieu mercredi 25 mars 2026.
La fête du court métrage à la Micro-Folie de Saulieu
Place Monge Micro-Folie de Saulieu Saulieu Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
La fête du court métrage à la Micro-Folie de Saulieu !
Mercredi 25 Mars, diffusion de courts métrages
> à 11h sélection Mon jardin merveilleux Tranche d’âge 3-5 ans (durée 26min)
> à 14h30 sélection Bien dans ma tête Tranche d’âge 7-10 ans (durée 36min)
Evènement gratuit sur réservation (03.80.64.18.34 ou mediathequesallier.saulieu@gmail.com)
Micro-Folie de Saulieu, Espace Culturel Sallier, 2 place Monge 21210 SAULIEU .
Place Monge Micro-Folie de Saulieu Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La fête du court métrage à la Micro-Folie de Saulieu
L’événement La fête du court métrage à la Micro-Folie de Saulieu Saulieu a été mis à jour le 2026-01-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)